El drama familiar de Ricardo García: "Tengo un hijo con problemas neuropsiquiátricos"

Protagonista de la escandalosa separación con Adriana Aguirre, Ricardo García se sentó en el estudio de Intrusos y sorprendió con una revelación de su intimidad que hasta el momento había resguardado de la opinión pública.

En diálogo con Adrián Pallares, que ayer tomó la posta de Jorge Rial en la conducción, el mediático actor y productor hablaba sobre su expareja cuando decidió cambiar de rumbo. "Yo tengo un matrimonio con un hijo, anterior a ella. Mi exesposa es una médica muy reconocida. Pero lo que es triste es la realidad que me toca vivir ahora", contó el artista, angistiado. Y siguió: "Tengo un hijo que tuvo un problema neuropsiquiátrico. Nunca lo dije en televisión, pero lo debo decir".

García aseguró que Adriana Aguirre siempre lo acompañó en ese tema delicado y destacó que su nueva novia, una mujer llamada, también lo escucha y apoya. "Es un tema delicado, porque es el único hijo que tengo", agregó el actor y explicó las dificultades que para él entraña ese vínculo padre-hijo.

"Yo lo voy a ver a cada rato, aunque ahora hace un tiempo que no lo veo porque cuando se pone muy brotado me insulta por teléfono, no para de insultarme", detalló.

"Dios me lo mandó así y así vino", aseguró García. Y expresó que se siente muy agradecido hacia la madre de su hijo y al marido de su expareja, quienes se ocupan del joven, que tiene más de 30 años y está en tratamiento ambulatorio.