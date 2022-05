El doloroso mensaje de Paulo Vilouta a su madre tras su muerte: "Es la ley de los hijos pero duele"

Paulo Vilouta publicó un sentido mensaje en su cuenta oficial de Instagram tras el fallecimiento de su madre y se mostró más que agradecido con sus seguidores.

“Cuando nuestro trabajo es tan público y uno pretende que la vida privada sea privada, yo creo que hay momentos que se deben compartir con todos”, comenzó en sus redes sociales.

Luego, continuó: “Por el cariño, la buena energía y la generosidad de tantos y tantas que me conocen o no y me llenan de amor en un día difícil como es despedir a mi mamá”.

“Me quedan mil cosas: valores, cariño, amor incondicional, energía y fuerza siempre!... sus mensajes con un arréglate la corbata, no discutas con un compañero, párate derecho, cuídate, y sé feliz!”, agregó emocionado.

Al final, reconoció: “Nos disfrutamos y mucho, disfrutó su vida y la de sus hijos y nietos! ...me enseñó a querer la vida y vivirla. Argentina a muerte, solidaria siempre, carismática, futbolera, apasionada y x sobre todo una gran MAMÁ”.

PAULO VILOUTA CONTÓ FUE LA PARTIDA DE SU MADRE

Paulo Vilouta contó en su posteo de Instagram cómo fue la partida de su madre: “Es la ley de los hijos pero duele, cuesta y nunca uno está preparado”.

“El jueves me whatsapeo después de intratables féliz como siempre con mis cosas, ayer me saludo 6.40 am y después de la nada y porque su corazón quiso partió”.