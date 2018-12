Fue una noche a pura emoción. Tras 10 años en América, Santiago del Moro (40) se despidió de Intratables rodeado de sus compañeros e invitados al programa. Sin embargo, una pregunta referida a su carrera desencadenó una confesión inédita y del ámbito más privado y sensible del conductor.

En medio de un ping pong de preguntas, Néstor Segovia quiso indagar sobre aquel mano a mano que Del Moro tuvo con Mauricio Macri en agosto del año pasado: "¿Le creiste todo lo que te decía cuando le hiciste la entrevista a Macri?", preguntó el metrodelegado.

"La nota con Macri no la iba a hacer yo. Esa nota la iba a hacer otro colega y me eligen a mí. Esto lo voy a contar porque es la vida y nunca hablo de mi vida privada, pero ese día con María, mi mujer, perdimos un embarazo de poquitas semanas". G-plus

Santiago respondió: "Es que en ese momento la cosa ya estaba difícil en lo económico. No sé si uno sabe creerle o no creerle a los políticos. Uno, por el simple hecho de ser político ya más o menos no le crees. Con la mano en el corazón, creo que el político está todo el tiempo en campaña". Pero acto seguido, el conductor, que es papá de Catalina (8), sorprendió al revelar un duro momento de su vida: "Esa nota no la iba a hacer yo. Y miren lo que voy a contar. Esa nota la iba a hacer otro colega y me eligen a mí. Esto lo voy a contar porque es la vida y nunca hablo de mi vida privada, pero ese día con María, mi mujer, perdimos un embarazo. Después de ese momento, me fui a hacer la nota con el Presidente de la Nación. Es un poco la metáfora de la vida, porque la vida es eso también. Es lo bueno y lo malo y por ahí lo que nadie ve".

"Tenía toda la presión del medio, de mis compañeros, de la prensa, de la gente puesta en eso. Y en esas circunstancias llegué a Olivos. Pero dije 'soy un profesional, tengo que seguir adelante'". G-plus

"Me emociono y quiero ser fuerte. Era un embarazo reciente, de poquitas semanas. Ella se iba a hacer la primera ecografía y yo me iba volando a hacer esa nota, y me llamó. Muchas cosas que se me pasaron por la cabeza, porque a mí me habían elegido para hacer esa entrevista, tenía toda la presión del medio, de mis compañeros, de la prensa, de la gente puesta en eso. Y en esas circunstancias llegué a Olivos. Pero dije 'soy un profesional, tengo que seguir adelante'. Y así lo hice. Hoy lo cuento a la distancia, pero fue un momento muy doloroso. Pero es la vida", cerró, visiblemente conmovido.