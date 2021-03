El dolor de Carolina Prat por la muerte de su hermana y su desgarradora carta de despedida: "Estaba sufriendo muchísimo"

Este domingo Carolina Prat compartió con sus seguidores de las redes sociales la triste noticia de la muerte de su hermana, que luchó por mucho tiempo con una terrible enfermedad. La co conductora de Andino y el país, que suele compartir momentos muy cálidos en familia a pura sonrisa, reflexionó larga y profundamente sobre la vida y la muerte de Natalia junto a una foto de ella.

"Hoy me toca compartirles una noticia que nadie quisiera tener que contar. Mi única hermana, mi hermana menor Naty, falleció”, escribió Carolina, en referencia a su dolor. “Dejó este plano donde estaba sufriendo muchísimo este último momento. Los que amamos bien, sin egoísmo, agradecemos que Dios la llevo a un plano superior. Sabemos que cuando el cuerpo físico sufre deterioro y se convierte en un físico no sano, que no tiene salud digna, lo mejor que puede suceder es la muerte física”, agregó la esposa de Guillermo Andino, refiriendo sus creencias.

“Digo esto por que como yo creo que somos cuerpo y alma, la muerte solo es física, el alma es eterna. Sé que su alma agobiada también por tanto sufrimiento físico hoy al despojarse de su cuerpo ya vuela en paz, ya vuela con felicidad", continúa el texto de Carolina, que explicó que ya se había preparado hace tiempo para un desenlace como este aunque no perdía la esperanza.

"Hace un largo tiempo que mi ser estaba preparándose para que llegara este momento... muchas veces creyendo que un milagro podría existir" G-plus

"Quiero compartir con todos los que cotidianamente me regalan mucho cariño a través de esta red social este profundo dolor, que por respeto a mi hermana no pude contarles antes. Hace un largo tiempo que mi ser estaba preparándose para que llegara este momento... muchas veces creyendo que un milagro podría existir. Eso nos ayudaba a seguir caminando mejor este sendero que la vida decidió que teníamos que pasar..."

"La muerte, aunque duela, es parte del proceso de la vida... por más dura que sea. Nos genera dolor y ausencia física, pero Naty va a estar eternamente conmigo en cada recuerdo hermoso y otros no tanto que tuve con ella en vida. Solo quiero decirle que siempre la volvería a elegir como hermana, en el plano que sea, en la forma de vida que siga. Gracias por leer hoy mi dolor", concluye la reflexión de Carolina.