El doble de Fede Hoppe impactó a Laurita Fernández, ex del productor, en Bienvenidos a Bordo:"¡Qué impresión!"

​Fue curiosa la reacción de Laurita Fernández al abrir la puerta de los parecidos en Bienvenidos a Bordo y encontrarse con quien se revelaría como el doble de Fede Hoppe.

"Me río porque a mí se me vino alguien, pero me lo voy a guardar", confesó la conductora, expareja del productor de Marcelo Tinelli.

Pero no fue hasta que una de sus azafatas se confundió con "el Chato Prada" que cayó en cuenta de quién era el participante: "Tenía otra persona que nada que ver, pero ahora que te veo ¡claro! ¡Es igual!".

Más sobre este tema Picante teoría de De Brito cuando le preguntaron si cree que Laurita Fernández y Fede Hoppe van a terminar juntos: "Sí"

"Ahora que te veo, ¡qué impresión!", cerró Laurita Ferández por el parecido con su expareja.

LAURITA FERNÁNDEZ RECREÓ UNA SITUACIÓN LABORAL CON EL DOBLE DE FEDE HOPPE

Entre risas, Laurita Fernández le pidió al participante que se pusiera los auriculares con micrófono que Federico Hoppe usa siempre en ShowMatch.

Más sobre este tema Carmen Barbieri bancó el encuentro buena onda de Laurita Fernández y Fede Hoppe tras la supuesta incomodidad de Maca Rinaldi: "Quedaron amigos"

Y tras hacerlo enfocar de perfil y hablar sobre los otros participantes con complicidad detrás de las cámaras: "Te podés quedar todo el programa acá. Vos hacé señas y todo".

Al final, Laurita Fernández se quedó sorprendida por las similitudes del participante de Federico Hoppe luego de que definiera como "tremendo" el grito de un concursante: "¡Usa la misma palabra!".