El doble de Esteban Lamothe desconcertó a Laurita Fernández: "Me dicen que me parezco"

Solo cuando Ximena Capristo le sopló al oído Laurita Fernández que el participante al que le había abierto la puerta de los parecidos le recordaba a Esteban Lamothe, la conductora cayó en la cuenta.

"Me anoté yo, me dicen mucho que me parezco", explicó Franco de Retiro, el concursante que probó suerte en Bienvenidos a Bordo.

"Es igual, yo lo veo muy parecido. Entró y me dio impresión", había afirmado Capristo antes de develar el misterio.

"No puede ser que no lo saco", protestó Laurita Fernández.

BIENVENIDOS A BORDO, ¿PARECIDO A ESTEBAN LAMOTHE O NICO OCCHIATO?

En medio de la adivinanza, una de las azafatas arriesgó si Franco en realidad no era Nicolás Occhiato, el ex de Flor Vigna.

Por eso, con la resolución del parecido, Laurita Fernández bromeó: "De Nico Occhiato a Esteban Lamothe de una saltamos nosotros acá".