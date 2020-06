El divertido reproche en vivo de Juana Viale a la cocinera Jimena Monteverde: "A mí no me dijiste qué me hiciste de comer"

Con el correr de los fines de semana al frente de los programas de su abuela Mirtha Legrand, Juana Viale le fue imprimiendo un sello propio a la conducción, más relajada y descontracturada.

En ese contexto, la actriz le hizo un pícaro reclamo al aire a la cocinera Jimena Monteverde, quien presentó el menú que le hizo a los invitados y se olvidó de decirle qué le cocinó a ella, dado que es vegetariana.

"No te querés parar un poquito más allá, que la cámara no te toma", le marcó Juana a Jimena, tras marcarle que se olvidó de decirle qué iba a comer. G-plus

Al ver que Jimena se retiraba, Juana expresó, con simpatía: “A mí no me dijiste qué me ibas a hacer”. Retrocediendo en sus pasos, la cocinera le contestó: “Ay, perdón. Vos tenés verduras asadas y hummus”. Atenta a la presencia en cámara de Monteverde, Viale se permitió una corrección más en vivo, muy parecida a las que hace la Chiqui: "No te querés parar un poquito más allá, que la cámara no te toma". Dicho ese comentario, Juana cosechó risas de sus invitados y despidió con amabilidad a la cocinera.