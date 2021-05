El divertido pedido de Jimena Barón sobre el jurado de La Academia: "Que vuelva Ángel así no quedo tan expuesta"

El flamante jurado de La Academia de ShowMatch arrancó mostrando que cada uno tiene un perfil muy diferente al del otro. Así Jimena Barón que se quejó por cómo puntúan Pampita y Guillermina Valdés… ¡y terminó clamando para que regrese Ángel de Brito!

“En mi mundo el 10 es que nada pudo ser mejor. Pampita arrancó su discurso a Barby Franco diciendo ‘no me gustó del todo la propuesta, la cosa infantil de Mario Bros’. Ella lo dijo y eso para mí ya baja del 10”, empezó diciendo la cantante en Hay que ver.

“Sino hubiera sido ‘no tengo nada más para decir, fue excelente’. Eso sería para mí un 10, pero bueno, ella la quiere mucho, le avisó que le iba a poner un 10 y le puso un 10”, acotó, filosa sobre el anuncio previo que había hecho la conductora.

"¡Que venga Ángel de Brito! Lo extraño. Quedé muy expuesta de chot... Estos vinieron como seres de luz y Ángel me va ayudar a que no parezca tan guacha". G-plus

“¡Que venga Ángel de Brito! Lo extraño a Ángel de Brito. Quedé muy expuesta de chot... Estos vinieron como seres de luz y Ángel me va ayudar a que no parezca tan guacha”, lanzó, entre risas sobre el perfil más ácido que tiene el conductor de Los Ángeles de la mañana.

¿Qué dijo por su parte Pampita? “Me gusta porque ella va a ser la exigente de la temporada. Yo me dejo llevar por la marea, por lo que siento y lo que me hace vibrar. Estoy muy a flor de piel por la hormona”, señaló, risueña además de asegurar que ella no se metía en las devoluciones del resto de sus compañeros.

