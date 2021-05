El divertido ida y vuelta de Tinelli con Adrián Suar en el debut de ShowMatch: "En ningún momento del año pasado me llamaron"

Este lunes llegó el esperado debut de ShowMatch en la pantalla de eltrece y Marcelo Tinelli regresó a la pantalla de la señal después de un año y medio de su última aparición. En la apertura del ciclo, el conductor no se privó de su clásico diálogo con Adrián Suar, que miraba desde un costado de la pista junto a Pablo Codevilla y Coco Fernández.

El conductor y el gerente de programación de eltrece no se privaron de nada a la hora de intercambiar opiniones sobre las circunstancias que rodearon el regreso del ciclo, en medio de la pandemia de covid. “Me encanta estar acá. El año pasado les fue muy bien. Tuvieron a Ángel de Brito con el Cantando 2020. ¿Cómo les fue? No lo sé porque en ningún momento me llamaron, porque yo estaba en casa”, fue el primer reclamo de Marcelo.

“Se luchó. Fue un año difícil pero muy bien toda la gente que estuvo. Estábamos bien representados: Guido (Kaczka) estuvo muy bien, Ángel y Laurita (Fernández) también estuvieron muy bien. Pero estoy muy contento que después de tanto tiempo seamos vecinos”, le dijo Adrián Suar a Marcelo Tinelli, en referencia a que ambos ocupan los Estudios Baires en Don Torcuato con sus respectivas productoras.