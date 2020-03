El divertido ida y vuelta de Mirko y Alberto Fernández en Twitter: "Te autorizo tres pastillas y dos chocolates"

"Al mal tiempo, buena cara" dice un refrán que busca levantar el ánimo de aquellos que enfrentan tiempos difíciles. Y mientras los argentinos van por los 13 días de aislamiento preventivo contra el coronavirus y algunas voluntades decaen, personas como Marley buscan llevarle alegría a sus seguidores de las redes sociales, sin percatarse de que hay gente con tan buen humor que es capaz de seguirles la corriente.

Eso es lo que le pasó al conductor este domingo cuando el mismísimo presidente Alberto Fernández le respondió un tweet que éste había enviado horas antes, y en el que se podía ver a su hijo Mirko llamándolo por teléfono para pedirle permiso para comer un chocolate y algunas pastillas demás que las que le permite su padre. "Mirko tiene autorizada una pastilla de menta por día y un chocolate porque no quiero que se llene de azúcar y golosinas. Me insistió que quería más y le dije pregúntale al Presidente si te deja y ahí fue a llamarlo. No sé si el Presidente Alberto Fernández le dijo que si o que no", escribió a Marley junto a un video verdaderamente gracioso.

Algunas horas más tarde, le llegó la respuesta a Mirko. "¡Hola, Mirko! Decile a Marley que te autorizo a comer hasta tres pastillas de menta y dos chocolates por día. A eso podes sumarle una golosina más. Lo único que no podes hacer es salir de tu casa. ¡Cuídense con Marley! Si ustedes no salen y se cuidan nos cuidan a todos", respondió el presidente por la misma vía.

Mirko tiene autorizado una pastilla de menta por día y un chocolate porque no quiero que se llene de azúcar y golosinas. Me insistió que quería más y le dije pregúntale al Presidente si te deja y ahí fue a llamarlo!

No se si el Presidente @alferdez le dijo que si o que no! #mirko pic.twitter.com/McpMnAsUMZ — MARLEY - ALE WIEBE (@marley_ok) March 29, 2020