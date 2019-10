El divertido encuentro de Adrián Suar con Celeste Cid en el debut de la segunda temporada de El Host

Después de haberse llevado el Martín Fierro de Oro de Cable, El Host reapareció para su segunda temporada. Y el estreno fue por la pantalla de eltrece. Este miércoles se dio el primer capítulo, que contó con apariciones de figuras como Soledad Villamil, Julieta Nair Calvo, Malena Narvay y Soledad Fandiño, y Celeste Cid en el papel de una presencia fantasmagórica que solo puede ver Adrián, el mismo Adrián Suar que en la ficción encarna al dueño de un lujoso hotel cinco estrellas.

Vestida completamente de rojo y súper sexy, Celeste tuvo un disparatado primer encuentro con el neurótico personaje que encarna Suar y llegó para proponerle un trato. Él tendrá 84 días para encontrar a su verdadero amor, después de las decepciones amorosas que tuvo en la primera temporada, antes de cumplir 50.

“Tu vida tiene que cambiar. ¿Vos sabés que tu vida es como una caca? Tenés 84 días para poner tu vida en orden. ¿A qué? A encontrar el amor. ¿Por qué? Porque sin amor no hay nada, amigo. Entonces, no le preguntes a nadie por mí porque nadie me conoce, nadie más me ve, solo vos. Estoy en otro plano. Vos me ayudás y yo te ayudo. Ah, y acordate. Como te ven te tratan y si te ven mal, te maltratan… Es una boludez”, le dice -divertida- la “enviada”, mientras Adrián la observa aterrado.

¿Conseguirá el amor definitivo? Así fue el debut de Adrián Suar y Celeste Cid en la segunda temporada de El Host.