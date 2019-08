El divertido comentario de Lourdes Sánchez sobre su diferencia de edad con el Chato Prada

"Para el amor no hay edad", sentencia una popular y romántica frase popular. Sin embargo, en Los Ángeles de la Mañana se permitieron debatir al respecto, luego de que Pampita (41) argumentara que no podría tener un romance con Nico Occhiato (26) porque es "muy joven" para ella.

"No se me cruza por la cabeza. Si empiezo con la edad, es imposible. Ninguna posibilidad. ¡Puede ser mi hijo! Ni se me ocurre, no lo miro con esos ojos, lo veo como un participante y le deseo lo mejor para su carrera. No es para mí, soy una señora grande, ja, ja, ja. Le agradezco a Ángel que me busque candidatos, pero no es necesario", explicó la modelo y jurado del Súper Bailando, luego de que Ángel de Brito deslizara que a Carolina le gusta el exnovio de Flor Vigna (25).

"Hay tremendos viejos chot... que salen con pibas de 20 años", dijo Ángel. Y Lourdes disparó con humor: "¡Mirá el mio!". G-plus

En ese contexto, las panelistas de LAM dijeron que les parecería bárbaro si Pampita tiene una historia amorosa con Occhiato. Y el conductor, invirtiendo la diferencia etaria de acuerdo al género, expresó: "Hay tremendos viejos chotos que salen con pibas de 20 años". Lo que no esperó Ángel fue la reacción sin filtro de Lourdes Sánchez (33): "¡Mirá el mio!", disparó la bailarina con suma picardía, haciendo alusión a su pareja, Pablo "Chato" Prada, de 54 años.

Sin contener la risa, De Brito también señaló: “Mirá el tuyo”. Acto seguido, afinó su inicial observación: "Te quiero decir dos cosas, Lourdes. Primero, le dijiste viejo choto (al Chato); segundo, te metés en los 20 años, que ya los pasaste hace rato". Tras concluir la carcajada que le provocó su sincericidio, Sánchez acotó: "Con el Chato nos llevamos 22 años, ¡es bastante!".