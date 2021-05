El divertido comentario de Laurita Fernández a Ángel de Brito sobre su ruptura con Nico Cabré: "Sos un fucking brujo"

Luego de tres años de amor, con algunas idas y vueltas, Laurita Fernández confirmó su separación de Nicolás Cabré en Instagram.

"¿Seguís con Nico?", le consultó un seguidor. Y ella respondió, sin rodeos: "Hace más de un mes que no estamos juntos".

Con la ruptura anunciada en los medios, Ángel de Brito se contactó de manera personal con la bailarina y conductora para ahondar en los motivos que la llevaron a ponerle fin a la pareja, y Laurita le contestó con un divertido comentario.

"Pensé en vos el día que me separé porque dos días antes me preguntaste si estábamos juntos y a los dos días terminamos. Sos un fucking (maldito) brujo. Terminamos muy bien". G-plus

"Ayer le pregunté a Laurita, ¿qué pasó? Y me dice: 'Pensé en vos el día que me separé porque dos días antes me preguntaste si estábamos juntos y a los dos días terminamos. Sos un fucking (maldito) brujo. Igual, todo bien. Terminamos muy bien, pero veníamos con diferencias y la mejor decisión que tomamos fue esta, para ambos’”, leyó el conductor de LAM, el ida y vuelta que tuvo con Fernández por WhatsApp.

Luego, Ángel de Brito explicó por qué la consulta íntima a Laurita, anticipándose a la ruptura con Cabré: "Con Maite se lo preguntábamos para chequear, porque se la veía siempre sola en Instagram. En un momento, ellos subían fotos corriendo o haciendo cosas, como cualquier pareja. Y los fans nos comenzaron a alertar".