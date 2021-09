Divertido comentario de Hernán Piquín cuando su novio criticaba a Guillermina Valdés: "¡Me van a echar!"

Un ventarrón de aire fresco se sintió cuando Hernán Piquín presentó a su pareja, Agustín Barajas, en Los Ángeles de la Mañana. Desinhibido, el español dio su sincera opinión respecto del rol de Guillermina Valdés en La Academia, por lo que Piquín le comentó con humor: “¡Me van a echar!”.

Es que tanta simpatía había despertado Barajas que las angelitas lo postularon para que se quede como jurado en reemplazo de Piquín, y debido a la confianza que le dieron tantos halagos se relajó para analizar ShowMatch sin filtros: “A mí me haría falta una Moria Casán en el programa”.

Acto seguido, Yanina Latorre le preguntó a Agustín qué pensaba sobre la pareja de Marcelo Tinelli cuando hablaba de “la luz y el signo” de los participantes. Y tras manifestar una graciosa incomodidad disparó: “Puedo hablar con libertad porque no conozco ni tengo compromisos con nadie”.

Ahí, Piquín fingió pánico y exclamó divertido: “¡Me van a echar!”.

Pese a todo, Agustín Barajas no se amedrentó por la alerta de Hernán Piquín: “A Guillermina la conocí, tiene una luz especial. Pero está en un espectáculo y hay que dar show… Y tampoco me aburre, sino que me parece que viene después de Pampita, que estás como arriba, y con ella como que hay un bajón”.