El divertido acto fallido de Marcela Tauro al hablar de su novio: "Mi marido"

Ya son cinco años los que Marcela Tauro (56) y Martín Bisio (33) llevan juntos, y ese tiempo fue suficiente para que la periodista cometa un insólito lapsus al hablar de su pareja. “Vi el partido (de Argentina contra Brasil por la final de la Copa América) con mi hijo y con mi ma… ¡Con mi marido iba a decir!”, se rió la periodista de espectáculos en una nota con Los Ángeles de la Mañana.

Madre de Juan Cruz (14), fruto de su relación con José María Álvarez, Tauro continuó en tono jocoso: “Es mi novio”. De todas formas, descartó la boda con Bisio: “Estoy bien así, estoy grande para casarme”.

Más tarde, enfatizó: “Fue raro el fallido. En algún momento nos casaremos… No lo sé, todavía no lo hablamos. No lo pensamos. Pero llevamos cinco años. Si hablamos de terminar juntos”.

Una de las claves de la persistencia de la pareja de Marcela Tauro y Martín Bisio, 23 años menor que ella, es que solo conviven en vacaciones o los fines de semana ya que el empresario vive en Rosario mientras que ella está en Buenos Aires. “El me hizo bajar a tierra, no hacerme tantos problemas y hablar todo lo que me molesta, si nos molesta algo lo decimos. Yo antes no era tan así. Me iba y listo”, cerró Tauro.