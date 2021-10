La divertida respuesta de Cinthia Fernández cuando Ángel de Brito le preguntó si está embarazada: "Lo único que me falta, del Espíritu Santo"

Mientras en Los Ángeles de la Mañana desarrollaban un enigmático de un nuevo embarazo en la farándula, Cinthia Fernández recordó cuando Ángel de Brito descubrió que estaba esperando a Francesca en el 2014 y este la sorprendió con una inesperada pregunta. El periodista le consultó en pleno vivo a la panelista si está esperando un hijo.

“¿Estás embarazada? Estaría genial”, indagó el conductor de la emisión de eltrece a la angelita, quien respondió de inmediato entre risas: “Lo único que me falta, del Espíritu Santo”. Entonces la mediática mencionó cuando De Brito le escribió para preguntarle si estaba esperando un bebé años atrás.

“Cuando yo estaba saliendo de hacerme la primera ecografía de Fran, que me había hecho el test en el baño del gimnasio, estaba saliendo de la clínica, te juro que estaba abriendo la puerta del auto y Ángel me escribe”, contó Cinthia y Ángel comentó: “No me acuerdo de eso, te juro. Mirá vos qué puntería”.