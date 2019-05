NO LO TENÍAS

Es de los participantes del Súper Bailando. Sin embargo, el debut de Hernán Piquín en el programa no superó las expectativas del jurado. Y uno de los más críticos a la hora de dar su devolución fue Ángel de Brito.

El jurado aseguró que las previas del concursante le resultan "aburridas", por lo que el bailarín -y su Macarena Rinaldi, su partenaire- idearon un plan para divertir al periodista en la próxima gala.

"Yo soy descontracturado. Mi público me dice que me haga un baño de crema porque tengo el pelo muy mal. Soy muy divertido, chicos". G-plus

Desde un móvil para Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine), Piquín le puso humor a los dichos de De Brito y se puso una peluca de pelo largo y rubio: "Estoy mal con las raíces, no me las pudo hacer. Hasta Tinelli y el Maipo no paro", dijo, entre risas.

"Yo soy descontracturado. Mi público me dice que me haga un baño de crema porque tengo el pelo muy mal. Soy muy divertido, chicos. A Maca la odio porque se quedó con Hoppe. La voy a partir al medio en los trucos", cerró, sorprendiendo a todo el panel por su desopilante monólogo.

¿Irá así Hernán Piquín a la pista del Súper Bailando?

