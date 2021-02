Divertida reacción de Agustín Sierra tras la versión de romance con Cande Molfese: "No crean todo lo que ven en la televisión"

Cantando 2020 juntó en el mismo certamen a Agustín Sierra y a Cande Molfese y los rumores de romance no tardaron en sonar, luego de que ella terminara su noviazgo con Ruggero Pasquarelli. Sin embargo, ambos sostuvieron que son solo buenos amigos.

El tiempo pasó y Juariu lanzó su hipótesis de affaire en Instagram y en Bendita, al ver sugerentes coincidencias entre Cachete y Cande.

"Cande subió una historia donde se ve que está en un parque, con montañas atrás y una cama elástica. Y Cachete subió otra, que borró a los pocos segundos, ¡con la misma cama elástica! Encima en ambos posteos pusieron exactamente el mismo texto: ‘¡Último día por acá!’. Además, está la misma pava, el mismo plato y la misma cama elástica. Entonces, si son amigos, ¿por qué no se sacan una foto untos?", describió la panelista del programa de Beto Casella, señalando que el campeón del Cantando y la actriz estarían disfrutando unas vacaciones juntos.

Desde su placentera estadía veraniega, Sierra se hizo eco de la versión que expuso Juariu y la negó en su red social, haciendo una divertida parodia: el actor simuló ser una persona mayor, que comenta el rumor de romance con Molfese.

"La gente habla de vos y comenta, pero es terrible porque inventan que vos subís una historia, que la borrás, que está tu amiga, la Molfese, acá con vos, que no sé qué esconden, por qué no se muestran. No sé qué dicen. La verdad, es terrible. Ustedes no crean todo lo que ven en la televisión, porque se van a volver loquitos", dijo Agustín Sierra en las historias que subió en su Instagram, dejando en claro que con Cande Molfese tiene buena onda, pero nada más.