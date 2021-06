Divertida interpretación de Richi a su ex, Fito Páez ¡y el mensaje del cantante para la hija que tienen en común!: "Es la familia que te tocó"

Tras conocerse que Romina Richi le iba a poner el cuerpo a su expareja, Fito Páez, con quien tiene a su hija Margarita, la interpretación de la participante se convirtió en una de las más esperadas de La Academia de ShowMatch.

¡Y superó todas las expectativas! La actriz hizo estallar a todos los presentes con su performance y la hija que tienen en común se divirtió con la propuesta.

“Quería mandar un saludo a todas las mujeres de mi vida, en especial a Romi, la más hermosa, la más inteligente”, comenzó diciendo la concursante, divertida.

Fito Páez: "Lo de mamá, bueno, a ver...Lo de mamá, no pasa nada, ya se le va a pasar. Lo importante es que te amamos y eso es lo mejor. Esta es la familia que te tocó". G-plus

“Margarita, mi amor, no sé si soy papá, no sé si soy mamá, no sé quién soy”, agregó, antes de que el artista también dijera lo suyo a través de un video que pasaron en la pantalla grande del estudio.

“Lo de mamá, bueno, a ver...Lo de mamá, no pasa nada, ya se le va a pasar. Esto es como cuando papá se viste de mamá y usa esos tacos y esas polleras. Bueno, mamá es papá, papá es mamá, no sé. Lo importante es que te amamos y eso es lo mejor. Esta es la familia que te tocó”, fueron las palabras que envió Fito, desde Los Ángeles, sumándose al desopilante sketch de Romina, quien se llevó varios halagos del jurado tras entonar A rodar mi vida, del músico.

¡Imperdible!