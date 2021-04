La divertida frase de Débora Plager comparándose con O'Donnell: "Si María cocina sin olfato, yo puedo bailar"

En este último tiempo, Débora Plager se mostró tan feliz como ansiosa por su debut en La Academia, el reality de baile de ShowMatch (eltrece). Aunque la periodista remarcó que le cuesta mucho enfrentar los eclécticos ritmos que propone el ciclo, tomó el desafío para demostrar que las periodistas que en TV siempre se mostraron serias pueden relajarse y divertirse sin perder la veracidad que requiere el oficio.

“La verdad es que tengo el cuerpo cansadísimo, pero es muy gratificante. Este año fue raro, una mezcla de que viene el fin del mundo y que no me importa más nada; estoy contenta de darme esta oportunidad. (Diego) Brancatelli y (Pablo) Vilouta me hacen bullying. Me preguntan si todavía no me quebré”, contó la comunicadora en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad) sobre sus ensayos y los chistes que le hacen sus compañeros de Intratables (América).

Y se despidió comparándose con María O'Donnell, la periodista de actualidad que se animó a incorporarse a un show televisivo, MasterChef Celebrity 2 (Telefe), a pesar de su sufrir anosmia (tiene poquísimo olfato).

"Si María O'Donnell puede cocinar sin olfato, a mí me quedan esperanzas; puedo bailar sin tener nada para poder hacerlo”, sentenció, segura de sí misma.