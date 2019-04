La divertida 'escenita conyugal' en vivo de China Suárez con Benjamín Vicuña: "¿Nos vamos a pelear acá?"

Benjamín Vicuña y China Suárez compartieron la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand, en el primer programa de la 51° temporada de la diva. La pareja habló de su familia ensamblada, de los planes de boda, de su alimentación vegetariana y hasta de la delicada situación económica que atraviesa la Argentina.

La Chiqui quiso saber detalles de la romántica propuesta de matrimonio del galán chileno a la diosa argentina. Pero, sin saberlo, detonó un divertido cortocircuito en vivo entre la pareja. "¿Querés hablar de esto o no?", le preguntó Mirtha al actor, visiblemente incómodo.

"Yo no hablo mucho de esto, ella es la que se encargó de reproducirlo así que...", contestó Vicuña. La China lo miró y, con una sonrisa, le consultó: "¿Nos vamos a pelear en el programa?".

"Ella dio lujos de detalles", remarcó Benjamín, intentando esquivar las consultas de Mirtha. "¡No! No di lujos de detalles. Tengo el video que podría haberlo mandado y no lo mandé. Tu mamá me pedía que lo publique y no lo publiqué", lo cruzó la China. “Es que fue tan lindo que por qué no contarlo. No sé por qué me hago la reservada si a mí me sale contar las cosas porque son lindas. Me cuesta un poco morderme la lengua”, se defendió la actriz, madre de Magnolia (1) junto al actor.

“¡Es una emboscada esto! ¡Ay, me puse nervioso!”, bromeó Vicuña, antes de relatar la romántica escena delante de toda su familia, en un campo a 40 minutos de Santiago de Chile.

