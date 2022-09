El director de El divorcio le contestó a Leticia Brédice: por qué la echaron de la obra de Luciano Castro

La salida de Leticia Brédice de la obra El divorcio, donde compartía cartel con Luciano Castro, Pablo Rago y Natalie Pérez, llamó la atención, sobre todo después de que la actriz brindó su palabra en Intrusos y apuntó contra el director Nelson Valente.

“Yo no me fui de ningún lado, a mí me echaron. Si entrás en una compañía, el otro no tiene empatía, y el director dice en el segundo ensayo: ‘Leticia no quiero que vengas’. Entonces, yo no tengo que seguir”, dijo Leticia en comunicación telefónica con Flor de la Ve.

Además, la actriz contó que “hirió el ego del director” cuando criticó el libreto, que escribió el propio Valente. “Yo lo único que le dije al director fue que para mí el libro tenía la trampa del divorcio y tenía que tener otra trampa más”, señaló.

LA RESPUESTA DEL DIRECTOR NELSON VALENTE A LETICIA BREDICE

“Propuse un chiste cuando el personaje de Natalie (Pérez) no nos ve, podíamos hacer un movimiento con la cola. Se ve que eso no gustó. Ellos querían algo más familiar. Evidentemente, herí el ego del director”, señaló Leticia.

La palabra de Nelson Valente llegó algunos minutos después, en Mitre Live, donde Juan Etchegoyen señaló: “Se ve que estaba mirando el programa cuando dije que es pertinente que dé una declaración porque, si no, se ensucia gratis a cualquier persona”.

“Nelson se arrepiente, para mí, de hacer silencio durante este par de horas. Me mandó un mensaje que dice: ‘Hola Juan, mucho gusto. Hablé con Martina, la jefa de prensa y no tengo mucho para contarte’”, leyó al aire.

“’En el teatro, como en otras disciplinas para encarar el trabajo. A veces uno se encuentra con los actores, y a veces no. Te mando un abrazo y gracias por el interés’”, agregó Juan, antes de brindar una reflexión sobre las palabras del realizador teatral.

“Me queda la frase ‘a veces uno se encuentra con los actores, y a veces no’. O sea que nunca se encontró Nelson con Leticia, me da esa sensación, de que no congeniaron, no hubo química y por eso se generó este lío, y dadas las circunstancias, Leticia fue echada de la obra”, cerró el locutor.

LAURA UBFAL CONTÓ LOS MOTIVOS DEL DESPIDO DE LETICIA BREDICE

"Fue por problemas internos, por cómo ella se presentaba a los ensayos. No estaba del todo en su eje. Hubo problemas en los ensayos con ella", dijo este lunes a la tarde Laura Ubfal en diálogo con Intrusos.

La periodista agregó: "Fue bochornoso, hubo muchos problemas y le pidieron que por favor dejara el elenco".