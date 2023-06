"Lo dijo muy brutamente": la respuesta del Kun Agüero cuando Morena Beltrán le preguntó si volvería a ser padre

Luego de haber desmentido haberle puesto punto final a su historia de amor con Sofía Calzetti, Sergio “el Kun” Agüero y la periodista Morena Beltrán mantuvieron un imperdible ida y vuelta a través de un stream que transmitieron desde Miami.

Así fue la desopilante charla:

Morena: -¿Te gustaría ser padre de nuevo?

Kun: -Tengo 35.

M: -Sos joven.

K: -Hasta qué edad me funciona el...chimichurri. ¿Hasta los 70?

M: -Jaja, no sé hasta qué edad...

K: -Con pastillas hasta los 80. Dice que es como una paj... y se guarda en el laboratorio.

M: -Bueno, lo dijo muy brutamente, pero tiene razón.

K: -O sea, ¿se puede guardar en el laboratorio? Yo por ejemplo guardo una cantidad de “chele” en el laboratorio. Si eso es verdad, cuando ya no estoy más, empiezo a tener hijos por todos lados, eh.

M: -Hoy comienza el Kuni a guardar. No lo hagas, por favor te lo pido.

K: -¿Podemos hablar de fútbol?

M: -Yo solo pregunté si querías ser padre de nuevo. No está mal.

¡Qué momento!

KUN AGÜERO ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SU RELACIÓN CON SOFÍA CALZETTI

Sergio "Kun" Agüero desmintió su separación de su novia Sofía Calzetti, luego de las versiones surgidas sobre la ruptura. Los rumores comenzaron cuando Estefi Berardi advirtió que la pareja se había dejado de seguir en Instagram y que el exfutbolista había borrado todas sus fotos.

En diálogo con el portal PrimiciasYa.com, Agüero se mostró enojado con el rumor y con la influencer Juariu, que también había alertado sobre la posible separación.

"No sé quién es Juariu, pero es mentira. Estamos bien. Solo inventan o quieren joder. No estamos separados", dijo. Por último, sobre por qué dejaron de seguirse en Instagram, el Kun explicó: "Sí, pero fue por otro tema lo de no seguirnos, pero ya está todo ok".