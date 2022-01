El difícil momento de Julieta Nair Calvo, embarazada y sin luz: "Me da bronca tener que exponer esto por acá"

La felicidad de Julieta Nair Calvo por su primer embarazo con Andrés Rolando convive por su malestar por estar sin luz.

Desde hace cinco días, a la actriz, que con su pareja tendrá un varoncito, la dejaron sin servicio y está desesperada.

Al notar que sus reclamos parecen no llegar a la empresa que debería proporcionarle energía, Julieta hizo un fuerte descargo vía Twitter.

EL MALESTAR DE JULIETA NAIR CALVO POR ESTAR SIN LUZ CINCO DÍAS

"¿Alguien de Edenor que me pueda atender? Hace cinco días que estoy sin luz y no tengo respuesta. Me da bronca tener que exponerlos por acá pero necesito una solución", sentenció la actriz, muy enojada.