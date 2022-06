Dieguito Fernando Maradona se reencontró con Diego Junior: las fotos del emotivo momento

Un almuerzo entre Dieguito Fernando Maradona (9) y Diego Junior Maradona Sinagra (35) coronó la reconconciliación de la familiar, luego de los desencuentros del hijo mayor de Diego Maradona con Verónica Ojeda.

El reencuentro fue en un coqueto restaurante italiano de la Recova, donde comieron Nunzia Pennino, la madre de Diego Matías (4) e India (2), por un lado, y Ojeda con Mario Baudry por parte de Dieguito.

De vacaciones en Argentina durante tres semanas, tiempo en el que además se abocará a resolver cuestiones pendientes por la herencia de su padre y por las causas que investigan su muerte, Diego Junior posó con India en brazos abrazado con Dieguito Fernando, y Ciudad captó la postal familiar.

DIEGO JUNIOR MARADONA APUNTÓ A DALMA TRAS SU ENCUENTRO CON DIEGUITO FERNANDO

"Fue un almuerzo normal en familia, con todos", había comentado Junior en una nota con Intrusos

Luego, explicó elocuente: "A mí siempre me da placer verlo, y ver a mis hermanos. Yo siempre lo dije".

Ahí, Junior contó cómo se concretó la reunión con su hermanito menor: "Fue todo muy simple. Yo con Verónica hablo, charlamos que quería ver a mi hermano cuando estuviera en Argentina y lo hicimos. Nada más ni nada menos".

En un momento, Junior fue elocuente cuando le preguntaron por qué no estaban Dalma y Gianinna Maradona -ni Jana- en el almuerzo de hermanos: "Dalma fue a Italia y no me llamó. ¿Por qué no le preguntaron eso a ella? No veo por qué estando en Buenos Aires la tendría que llamar".

Al final, Diego Junior Maradona valoró su abrazo con Dieguito Fernando, y minimizó la ausencia de sus hermanas: "No es importante, hoy es importante que estamos nosotros".

Fotos: Movilpress