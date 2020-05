Diego Topa se quebró en vivo hablando del nacimiento de su hija: "¡Ese momento no te lo olvidás más, es irrepetible!"

Después de más de cuatro años de búsqueda, Diego Topa se convirtió en padre en enero mediante una subrogación de vientre. Varado en los Estados Unidos a raíz del aislamiento por coronavirus, el animador participó por videollamada en Almorzando con Mirtha Legrand, y se quebró en vivo al recordar el nacimiento de su hija Mitai.

Diego relató que, durante una gira en México en 2016, decidió encarar el sistema de subrogación cuando el mismo era una novedad. "Me emociona mucho hablar de eso porque desde que empezamos a averiguar fue un torbellino de emoción, porque había mucha desinformación", le contó Topa a Juana Viale, con lágrimas en los ojos.

Más tarde, el artista volvió a quebrarse al recordar que, cuando le avisaron que se acercaba la fecha , él se apuró a llegar a la clínica donde se iba a producir el parto, y la beba lo esperó. "Apenas nació, la agarramos y fue un momento que no nos vamos a olvidar más. A mí me dijeron que la primera vez que te ponés a tu hijo en los brazos entendés muchas cosas, y no se equivocaron. Ese momento no te lo olvidás más, es irrepetible...", llegó a decir Topa antes de que nuevas lágrimas asomaran a sus ojos.

"¡Qué lindo que te emociones así! Yo soy mamá y te digo que lo más lindo que te puede pasar es ser mamá, del modo que sea", le dijo Juana desde el estudio.