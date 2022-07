Diego Topa habló del bullying entre los niños en la escuela: "Ellos no lo hacen a propósito"

El bullying es un asunto que preocupa y ocupa a Diego Topa en su rol de ídolo infantil y padre de Mitaí (2), y por eso reflexionó a fondo sobre las burlas y peleas entre los niños.

"Para mí es un tema que está bueno hablarlo, porque el bullying está a flor de piel, y los más chiquititos sobre todo no saben que están haciendo bullying", comenzó diciendo en Mañanísima.

Luego, la exfigura de Disney se explayó sobre la problemática: "Para los más chiquitos, a veces es un juego. Por eso desde la escuela y desde la familia hay que acompañar y mostrarles no sólo que eso está mal, sino que pueden lastimar al otro. Porque sino, no se dan cuenta. No lo hacen a propósito".

"Obviamente, cuando son más grandes sí", acotó Topa en el programa de Carmen Barbieri.

Al final, Diego Topa puso como ejemplo lo que hace en su casa con su nena: "Yo lo veo en Mitaí, cuando tira algo le digo 'eso no está bueno porque si lo hacés en la escuela podés lastimar a otro'".

"Hay que ir explicando desde un juego. En la casa es fundamental. Porque aparte, a veces tienen reacciones que uno dice 'pero eso no lo ves en casa'… Y lo ven desde YouTube, o no sé. Hay que tener mucho cuidado", sentenció.

EL ANÁLISIS DE DIEGO TOPA SOBRE YOUTUBE LOS VIDEOCLIPS DE TINI STOESSEL

"Estaría bueno poder pedirle a YouTube poder poner un rango de edad por algoritmo de dos a cuatro años, porque hay videos para ver a esa edad", continuó razonando Diego Topa.

Ahí, se refirió a Tini Stoessel, referente las niñas: "A veces hay videos donde están bailando chicas o chicos, ponele canciones de Tini, ¡que son espectaculares!, pero los más chicos se empiezan a vestir de una manera que no sé si está bueno, muy sexualizados. No está bueno y lo noto".