Un singular momento protagonizó Diego Reinhold en Flor de Tarde, (lunes a viernes, a las 13 horas, por Ciudad Magazine). El actor abandonó un móvil en vivo desde Carlos Paz por una particular pregunta sobre su paso por el Bailando.

"Cuando estuviste en el Bailando 2014 fue un año polémico para vos porque te peleaste con todo el mundo. ¿Extrañás las polémicas?”, le consultó Pampito Perelló Aciar. "¿Por qué polémico?”, le salió al cruce el actor.

“Porque te peleaste con Nacha Guevara y con Ángel de Brito. ¿O yo estoy loco?”, le retrucó el periodista. “¿Cómo con Ángel? No entiendo… Con Nacha nada más. Es que no entiendo por qué me decís con Ángel. ¿Cuál fue la pelea con Ángel?", lo increpó el humorista, que rápidamente cambió de tema.

Segundos más tarde, Pampito volvió a comentar. "La producción, que es muy rápida, acaba de encontrar el cruce con Ángel de Brito. Yo no me acordaba, pero había sido por...", comenzó, pero Reinhold intempestivamente abandonó el móvil. "Uh, qué pesado, chicos", se quejó Reinhold, antes de retirarse.

Más sobre este tema Ángel de Brito mostró los cuatro famosos que lo tienen bloqueado en Twitter: ¡descubrilos!

"No me gusta que me dejen como mentiroso. La pelea había sido porque no le divertían tanto los monólogos", completó Pampito, sorprendido por la actitud del actor. "Qué poca tolerancia", agregó el periodista. Luego, Reinhold regresó furioso para hacer un reclamo. "400 pesos gasté de nafta y peaje para venir hasta acá. Así que no, chicos, ya está. Vine acá para que me traten bien", disparó mirando a cámara.

Sin poder creer la escena, Pampita se defendió. "No lo tratamos mal, le preguntamos. Si hay algo que no me gusta es la gente irrespetuosa en televisión. Yo trato de no serlo y mi lema es que todo se puede preguntar mientras sea con respeto", dijo el panelista.

En el estudio, Rocío Marengo salió en defensa del invitado. “No estuvo bueno, la verdad no está bueno porque también hay que respetar. Si el invitado no quiere hablar de un tema, hace el esfuerzo de ir hasta el móvil, el programa tiene que hacerlo sentir bien”, dijo la modelo. Sin embargo, Florencia de la Ve tomó partido por el periodista. “Fue una pregunta naif, la verdad”, afirmó la conductora.