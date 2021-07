Diego Ramos respondió si se quiso "matar" por dejar el programa de Vero Lozano para sumarse a TV Nostra: "Fuimos un fracaso"

Diego Ramos fue uno de los panelistas de TV Nostra (América) que más enojado se mostró cuando se enteró de que se quedaba sin trabajo tras la renuncia al aire de Jorge Rial. Por eso, luego de que el conductor anunciara su regreso a los medios de la mano de Radio 10, al actor le preguntaron si se quiso "matar" por haberse ido de Cortá por Lozano (Telefe) para apostar al ciclo que duró menos de dos meses.

"No me quería matar, yo nunca dije eso. Por supuesto que lamenté haber tomado la decisión de haberme ido a otro lugar que a los dos meses se cortó. Pero no porque se haya cortado. O sea... Si yo me voy a otro lugar y dura dos meses porque es un fracaso como fue... Y nada... Está todo bien. Fuimos un fracaso y tampoco me asusta", afirmó, sin vueltas, en diálogo con Quedate en casa.

Entonces, admitió que lo que realmente le dolió fue haberse dado cuenta de que se incorporó a un ciclo que pensó que sería diferente: "No me arrepentí por eso, me arrepentí porque nunca fue el programa para el que me convocaron. Era un programa humorístico, de show, de repaso de la TV y me encontré con un programa de mucha actualidad, de mucho periodismo, de mucha política y no era para lo que me habían convocado, no era para lo que estaba preparado y tampoco es el camino que quiero".

Y se despidió remarcando que aunque intentaron sacar el programa adelante, no hubo manera de que eso sucediera. "De todas maneras no me quería matar y entendí que no hubo forma de encarrilarlo, creo que Jorge se hizo cargo de eso porque él no pudo encarrilarlo. Él también quería porque me había dicho que quería divertirse y hacer muchas cosas, pero creo que él mismo no podía evitar meterse en lo que le interesa... Que es la actualidad y la política", sentenció.

¡Clarito!