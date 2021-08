Diego Ramos opinó sobre el miedo a la traición que blanqueó Jorge Rial: "Es obvio que habló de Marina Calabró"

A dos meses del abrupto y sorpresivo final de TV Nostra, el fin se semana Jorge Rial salió con los tapones de punta contra sus excompañeros: "A algunos compañeros míos no se los anuncié (antes que iba a levantar el programa) para que no vendieran la información. Porque ahí está la traición… Tomé esa decisión por una persona en especial que sabía que iba y traía información de todos lados". Entonces, Diego Ramos no tardó en descifrar el enigma: "¡Qué fuerte! Claramente Rial habló de Marina Calabró, obvio".

En una nota con Por si las Moscas, con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez / Radio de la Ciudad, el actor de Sex afirmó: "Me siento cero involucrado acá. Qué le voy a vender yo a quién. Claramente habla de Marina, obvio. (…) Yo no sé a qué se refiere. Es evidente que algo sucedió por las declaraciones que tuvo contra el canal, sobre que te recibe el gerente y te echa el portero".

"Les digo cómo lo viví yo. Vi en Rial a una persona que realmente no daba más, realmente estaba muy mal. Yo me enteré una hora antes, porque antes no pude ir a la reunión, convocada para el mismo día. Visto de ese lado, si tenía miedo de que se filtrara yo lo entiendo. Ahora, yo no se lo iba a filtrar a nadie, si lo hubiera sabido dos días antes capaz que lo asimilaba un poco más. Pero no importa", continuó Ramos.

"Me parece que está hablando de traiciones a un nivel mucho más alto, donde no corto ni pincho". G-plus

Así, Diego se desligó de los dichos de Rial: "Ahora, no tengo la más mínima idea de las internas. Yo fui convocado para un programa de humor, iba, me sentaba y me iba. Nunca tuve problemas, ni siquiera con él. No sé qué habrá pasado, me parece que está hablando de traiciones a un nivel mucho más alto, donde no corto ni pincho".

"Había ejecutivos del canal que lejos de hablar mal de él fueron a apoyar su decisión, y desde algún lugar hasta justificarlo ante los que quizá podíamos llegar a tomar mal la decisión. Sé que Marina estaba muy dolida por esto. realmente me sorprendió enterarme una hora antes. Pero yo no venía hablando con él, sé que Marina supuestamente venía hablando con él y que él nunca le dijo nada. No quiero hablar por ella, pero tenían una relación. Yo lamento lo que pasó porque me quedé sin laburo y la manera en la que se cayó me duele", cerró Diego Ramos sobre el tiro por elevación de Rial a Calabró.

Aunque la primera que había hablado de traición había sido Marina Calabró en una entrevista con Ciudad al analizar la decisión de Jorge Rial de terminar TV Nostra de forma unilateral, y comunicar la decisión a minutos de salir al aire el último viernes de mayo. "Lo vivo como una traición porque teníamos un diálogo diario. Esto es así y no lo puedo ocultar. Por eso hablo de problemas reales al tratar de puteada de tránsito lo que pasó con Pampita. Lo que pasó con Jorge fue una gran decepción, es una persona en la que confiaba laboralmente y me dio un cachetazo de esa magnitud…".