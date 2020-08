Diego Ramos habló de sus deseos de ser papá tras mostrarse por primera vez con su novio en las redes: "No lo descarté nunca"

Pese a que es muy reservado al hablar de su vida privada, Diego Ramos publicó por primera vez una foto junto a su pareja, Mauro, a través de Instagram Stories. Y a días de aquel posteo, el actor habló de la posibilidad de tener hijos.

“Ya había puesto fotos con Mauro pero tal vez nadie se dio cuenta. Esa imagen la sacó Paula Chaves que es muy amiga”, comenzó diciendo Diego en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

"(Tener hijos) es algo que no lo descarté nunca y es algo que no descarto para otro momento. La adopción sería el método a elegir, pero vi tanta gente sufrir que algunas veces me tira para abajo para arrancar". G-plus

“Me ha pasado de tener distintas parejas con distintos físicos, sí tengo un estilo de tener una pareja que quizás entrene un poco, porque a mí me gusta. Igual solo lo de afuera cuando va pasando la edad, ya es algo muy efímero”, agregó.

Además, el entrevistado dejó en claro que esta es “una relación importante, de años” y sobre si tiene ganas de ser papá por primera vez, cerró: “Es algo que no lo descarté nunca y es algo que no descarto para otro momento. La adopción sería el método a elegir, pero vi tanta gente sufrir que algunas veces me tira para abajo para arrancar. Cualquier situación que sea hacerse cargo de una vida me parece que está muy bien, en eso no me meto”.