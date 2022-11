Diego Maradona Jr. se indignó por las comparaciones entre Lionel Messi y su papá.

Diego Maradona Jr, atento a lo que sucede en el Mundial Qatar 2022, se mostró indignado por las comparaciones entre Lionel Messi y su papá, Diego Maradona.

"La comparación entre Messi y mi padre es inaceptable", comenzó diciendo el deportista en diálogo con un medio de Nápoles, entrevista que difundió eltrece, argumentando que quienes caen en las comparaciones no entienden de fútbol.

"La comparación entre Messi y mi papá la hacen los que no ven y no entienden de fútbol. Estamos hablando de dos planetas diferentes, pero no quiero tirarle la cruz de inmediato a Lionel", cerró el joven, contundente, sumando que la derrota de la Selección Argentina ante Arabia Saudita lo tiene "destrozado".

CARMEN BARBIERI INDIGNADA POR LOS NERVIOS DE LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN

Por otra parte, Carmen Barbieri se indignó cuando el movilero de Mañanísima (Ciudad Magazine) que estaba en vivo desde el Obelisco se apiadó de la mala actuación de Leandro Paredes por "los nervios del debut" del Mundial Qatar 2022.

"¿Los pone nerviosos a los jugadores jugar?", dijo, contundente tras la derrota de Argentina contra Arabia Saudita.