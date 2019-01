Cada vez que Diego Maradona pisa suelo argentino se convierte en protagonista de todo tipo de noticias. En las últimas horas, no solo trascendió su ruptura de Rocío Oliva sino que se conocieron imágenes de su reencuentro con su hijo menor, Dieguito Fernando, tras dos años sin verlo. Y, claro, comenzaron rumores de reconciliación con Verónica Ojeda, su mamá.

Mientras Jorge Rial trataba en Intrusos la fuerte versión de una posible reconciliación con Ojeda, Diego decidió darle una entrevista telefónica en vivo… y habló de todo.

“Diego, más allá de lo que hagamos con Verónica o con mis hermanas, es un nene que tiene un problema. Que tiene una señora que lo cuida todo el día y que quiero que me lo traigan todos los días que yo esté en Buenos Aires”, arrancó diciendo acerca de los problemas de salud de su pequeño, sobre quien Verónica había contado que tenía dificultades con el habla.

Luego, contó que si bien al principio costó volver a conectarse, hoy el vínculo atraviesa un gran momento: “Miraba para otro lado, no me daba ni cinco de bola y ahora acaban de llegar después de la terapia y vino y me dio un abrazo. Tiene la contextura física maradoniana, nada que ver con Ojeda. Ahí no hay ADN, nada; cuando te abraza, te da la mano o mueve el pie, olvidate que te quedás parado, es una mole. Es una mole dulce, que le tenemos que dar más dulzura y estar más con él”.

“Tenemos a los mejores doctores del mundo para llevarlo. Aunque yo no pueda entrar a Estados Unidos para llevarlo, lo puede llevar la madre o mis hermanas. Acá estoy con todas mis hermanas y sus hijos para la terapia de Dieguito”.

"Dieguito Fernando vivió solo. En eso soy culpable y no tengo excusas para nada. Hoy Dieguito juega a las escondidas con sus primos, se tira a la pileta solo, me hizo un gol". G-plus

“¿Están todos pendientes de Dieguito?”, preguntó Rial. Y Diego le dijo: “Me encantó. ¿Sabés lo que pasa? Vivió solo. En eso soy culpable y no tengo excusas para nada. Hoy Dieguito juega a las escondidas con sus primos, se tira a la pileta solo, me hizo un gol. ¿Cómo hago yo para explicarle a este chabón (sic) que lo de Verónica y mío puede esperar, y lo de Dieguito no?”. Esta última frase la dijo haciendo referencia despectivamente a Flor de la Ve, quien habló del tema en su ciclo Flor de Tarde por Ciudad Magazine.

Sobre la versión de reconciliación con Ojeda, aseguró: "Me he comido varias minas pero hoy Veronica es la madre de mi hijo" G-plus

Y cuando Rial le consultó por las versiones de reconciliación con Ojeda, aseguró: “Me he comido varias minas pero hoy Veronica es la madre de mi hijo”. Y negó la versión de que presentó a Verónica como su mujer a unos directivos del fútbol mexicano con los que se reunió: “No, no, ayer arreglamos todo, viajamos todos los que tenemos que viajar, me llevo a mi hermana y a la hija de mi hermana para que me armen la casa en México. Nunca hablé de Veronica. Ella tiene que quedarse acá a cuidar a Dieguito”.

Pero aclaró: “Eso no quiere decir que dentro de un mes y medio, la terapeuta no diga ‘quiere ver al padre’. Porque me ve y me dice ‘papá’. ¿Vos creés que algún piojo resucitado va a frenarme para que yo lleve a Verónica, mi hijo y a la terapeuta a México?”.

Por último sobre este tema, Jorge le preguntó qué le impidió ver a Dieguito Fernando los últimos dos años y Diego reconoció, duramente autocrítico: “El boludo fui yo”.