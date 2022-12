Diego Leonardi recordó la espontánea que le hizo Marianela Mirra y se confesó en vivo: "A mí me dolió, lo sentí como una traición"

Después de las repercusiones que generó la actitud de Coti en Gran Hermano 2022 de hacerles la espontánea a sus amigas, Daniela y Julieta, Diego Leonardi recordó cuando le tocó vivir la misma experiencia varias ediciones atrás con Marianela Mirra.

El exparticipante reconoció que la jugada de quien fue su gran amiga en la casa no le cayó bien: “Estas cosas te cambia todo, literalmente. Te cambia toda la mirada del juego, empezás a evaluar qué hice mal, en qué actué mal, que hice bien”, comenzó diciendo el excampeón del programa en Gran Hermano, la noche de los ex.

“Yo al grito lo escuché patente. Yo estaba parado la galería cuando quedábamos cinco personas y me gritan de afuera que Male me hizo la espontánea. Y yo la miro a Mariela (otra exhermanita), ella me mira y me dice ’no, creamos a un monstruo’ porque ella la banca y yo también”.

“Male, al toque se dio media vuelta y se fue para la pieza. Eso me dolió, para mí fue una traición. Hoy lo veo como una jugada, es parte de la vida”, cerró Leonardi, al hablar de aquella estrategia que llevó a Mirra a ganar en aquel entonces.

MARIANO PELUFFO REVELÓ QUIÉNCREE QUE FUERON LOS MEJORES PARTICIPANTES DE TODAS LAS EDICIONES DE GRAN HERMANO

En medio del éxito de Gran Hermano 2022, Mariano Peluffo –quien fue uno de los conductores del reality- se sinceró ante la pregunta sobre quién cree que fueron los mejores jugadores de todas las ediciones del programa.

“Cristian U. fue un groso en su edición. Fue el primero que se mandó a placa a él mismo. Todos nos mirábamos y decíamos ‘¿qué está haciendo este muchacho? Todos quieren zafar de la placa y él se manda’. Y cada semana se hacía más fuerte”, comenzó diciendo el presentador en LAM.

“Marianela Mirra hizo una jugada tremenda. Fue un pollito mojado bajo el ala de Diego Leonardi hasta que, en un momento, sintió que tenía que dar un paso al frente, le clavó la espontánea y ganó”, agregó.

Y cerró: “Y Gastón Trezeguet. Es tremendo lo que hacía, no nos dábamos cuentas como hacía para complotar. Hacía algo con el hielo en el freezer y después leían unos libros y marcaba las letras para armar los nombres”.