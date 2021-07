Diego Junior comparó a Messi con Maradona: "Lionel es el mejor humano jugando al fútbol, mi papá no era humano"

La frase de sentido común que lanzó Diego Junior al trazar una comparación entre Diego Maradona y Lionel Messi podría haberla hecho cualquiera, pero viniendo de sus labios hizo mucho más ruido. Con total franqueza, el hijo mayor del Diez fue contundente cuando opinó respecto de quién era mejor futbolista: Diego. Lógico, la sangre tira y el debate sigue abierto.

En una nota con Presión alta (TyC Sports), Junior contó: “Yo siempre coincidí con mi papá, porque él fue él y Messi es Messi. Yo siempre digo una frase y es que el que critica a Messi no entiende nada de fútbol. Nada”.

Ahí, el italiano, quien celebró la Eurocopa de Italia además de la consagración argentina en la Copa América, se explayó: “Yo sufría muchísimo porque lo comparaban con mi viejo. Y no va a nacer nunca más uno como él, como mi viejo. De acá empezamos a pensar que Messi fue el más grande de todos los seres humanos, porque mi viejo no era un ser humano jugando al fútbol. Pero con esto no estoy hablando mal, al contrario. Yo a Messi lo adoro, lo amo. Para mí nunca existió en la historia del fútbol un ser humano que tenga la calidad de Messi”.

Con un dejo de nostalgia y sana envidia por todo lo que no pudo vivir en vida junto a Diego Maradona, Diego Junior felicitó a Lionel Messi: “Lo veo tan feliz ahora que pudo lograr este título con la Selección que a mí me pone feliz. Veía la foto de él feliz con su hijo y me genera una alegría que es difícil de explicar”.