Diego Díaz, picante: por qué trabajaría con Mariano Closs y no con Gustavo López

El exfutbolista y conductor Diego Díaz rompió el silencio sobre su relación con Gustavo López y también habló de Mariano Closs. Además, opinó sobre Alejandro Fantino y de sus propios cruces con Sebastián Vignolo.

Díaz fue entrevistado en El Show de Ulises Jaitt (Radio Digital XLFM de lunes a viernes de 13 a 15 hs). Cuando Ulises Jaitt le preguntó por las declaraciones de Fantino contra Closs y Vignolo, Diego Díaz fue tajante.

"Nunca tuve intenciones de meterme en un barro que no me corresponde", contestó Díaz. Y agregó: "Creo que Alejandro está en otro plano porque además de periodista deportivo se ha convertido en un tipo mucho más integral. Tanto Mariano como Vignolo son dos referentes de este periodismo que está hoy. Son dos tipos muy respetados".

Sobre sus recordados conflictos con Vignolo, Díaz detalló: "Nos cruzamos una sola vez en un estudio en 2018, después en la cancha de Boca un tiempo atrás y ahí subsanamos ese inconveniente que habíamos tenido". G-plus

Además, Diego explicó cuál es su relación con Closs: "Mariano es mi amigo, porque fue el primero que me dio una oportunidad y siempre voy a ser agradecido de por vida".

"¿Trabajarías con Gustavo López?", preguntó Jaitt. "Sería difícil porque yo conduzco un programa y él también", dijo Díaz.

"(Con Gustavo López) tenemos maneras distintas de trabajar, de expresarnos, pero desde lo personal no tengo nada", agregó.

Por último, Ulises le preguntó si le dieran a elegir entre Gustavo López y Mariano Closs, con cuál de ellos sería panelista.

"Con todo respeto no, no soy panelista, hace más de 10 años que conduzco programas; la verdad es que no me vería cómodo en una mesa", contestó Diego. Pero hizo una salvedad: "Con el único que diría sí es con Mariano Closs, porque como le tengo un agradecimiento eterno, no le diría córrete. Igual, no creo que Mariano me llame, Mariano esta muy orgulloso del aparatito que creó".