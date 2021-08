El día que la China Suárez explicó por qué suspendió su boda con Benjamín Vicuña: “No hace falta, después divorciarse es un lío”

Tras quedar embarazada de Magnolia en el 2017, Benjamín Vicuña le hizo la propuesta de matrimonio a la China Suárez y sus planes de pasar por el registro civil era un proyecto conjunto. Sin embargo, el tiempo fue pasando y a pesar de ser un tema que venían charlando desde hace tiempo, nunca sucedió.

En una entrevista con Marley para Por el Mundo en Casa, la actriz había explicado por qué suspendió su boda con el padre de sus hijos menores: “Ya está, ya pasó. No, ¿para qué? No, es una buena excusa la pandemia. No, ya fue, ya medio que pasó, no hace falta. Después divorciarse es un lío. No siento que lo necesitemos, no”.

Cabe recordar que tiempo atrás, cuando llegó la propuesta de casamiento, Eugenia contó a Infama cómo fue el momento de la petición. “Benja es muy romántico. La propuesta fue con una rodilla en el piso. ¡Si la hacemos, la hacemos completa! Fue un momento raro, como de las películas”, detalló.

La mamá de Rufina, Magnolia y Amancio reveló también qué le respondió: “Le dije ‘bueno, mi amor, ya está, levantate’. Él es más romántico. No sé si me casaré de blanco, pero voy a tener varios vestidos. Y por Iglesia me encantaría porque eso sé que le hubiera encantado a mi papá”. Todo esta historia quedó en el pasado luego de que el último viernes Benjamín anunciara en sus redes la separación de la China Suárez.