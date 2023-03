El día que Alfa estuvo en Masterchef: así fue su participación antes de Gran Hermano

Walter Alfa Santiago es uno de los ex participantes más polémicos de Gran Hermano 2022/23. El empresario de 61 años ya estuvo apareciendo en varios programas de televisión, como Masterchef, antes de ingresar a la casa más famosa del país.

​Foto: Twitter

EL DÍA QUE ALFA ESTUVO EN MASTERCHEF

Sin duda, los participantes de Gran Hermano marcaron un antes y un después luego de entrar a la casa más famosa del mundo. Algunos de ellos ya estuvieron en programas de televisión como Walter Alfa Santiago.

El empresario de 61 años y oriundo de Tigre siempre suele ser noticia por sus polémicas declaraciones. Antes de saltar a la fama con Gran Hermano, Alfa participó en Masterchef y tuvo un cruce picante con los jurados del ciclo.

Más sobre este tema Alfa de Gran Hermano 2022 contó la particular reacción de su nieta al verlo

El participante más veterano de Gran Hermano estuvo mostrando sus dotes culinarios en Masterchef 2014. Pero su experiencia en la cocina fue bastante tormentosa ya que tuvo un cruce picante con un jurado.

En esa oportunidad, Alfa presentó un solomillo de cerdo, con ciruela y puré pero mientras armaba su plato, el jurado Christophe Krywonis le llamó la atención por haber tocado la comida con los dedos.

Fiel a su estilo y la costumbre de nunca callarse, el empresario le respondió al jurado que “estaba viendo la temperatura de la olla”.

“¿Siempre metés el dedo en la comida así?”, le preguntó Germán Martitegui. Christophe no se quedó atrás y le consultó, en tono irónico, si ese plato se llamaba “puré al dedo”.

Además, cuando el cocinero francés fue a probar la comida de Alfa, encontró un pelo en el plato. El ex integrante de la casa más famosa del país dijo que era un pelo de cerdo, porque él no tiene pelo, pero Christophe no le creyó.

“Me parece que no estás enterado que Masterchef empezó ya”, le dijo Donato de Santis. Y agregó que necesitaban, en esta instancia, lo máximo para seguir avanzando.

¿ESTARÁN ALFA Y ROMINA EN MASTERCHEF ARGENTINA 2022?

Desde el lunes 20 empezará una nueva edición de Masterchef con la conducción de Wanda Nara. En su momento se había dicho que la producción tenía la idea de convocar a ex participantes de Gran Hermano.

Ante esta noticia, Yanina Latorre contó que “los quieren a Alfa y Romina porque saben cocinar. A lo que Ángel de Brito reaccionó: “¿Pero no era de amateurs? Los reglamentos en la tele van variando...”.

Walter Alfa Santiago opinó ante la posibilidad de volver a compartir un reality con Romina y aseguró que no teme a la propuesta y manifestó que “ojalá me convoquen, eso me gusta, me encanta, la cocina es mi pasión”.

Sin embargo, la relación entre Alfa y Romina no terminó en buenos términos pese a que antes mantenían una buena convivencia. El ex integrante comentó que “no estoy enojado con Romina... Nunca estuve enamorado. Nos llevábamos bien, nos acompañábamos mucho, pero no estoy enojado”.

Y agregó que “cuando yo le quise aclarar algo, ella lo tomó a mal y ahí se fue cortando la relación de a poquito, con discusiones, con cosas que pasaban”.

Con respecto a la idea de participar en el certamen culinario, Walter indicó que “no va a haber ningún problema. El ámbito va a hacer totalmente distinto. No es que estoy con Romina, terminamos de cocinar y nos vamos a dormir juntos”.