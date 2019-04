Días atrás, Luis Ortega (38) y la modelo Mía Flores Pirán (29) se convirtieron en padres por primera vez, tras dos años de amor. El director de cine y la hija de Ginette Reynal recibieron con alegría la llegada de un varón, que pesó 3,800kg. Y, ahora, la orgullosa abuela contó algunos curiosos detalles del nuevo integrante de la familia.

“Soy una más de las miles de abuelas que existen, pero me siento la más suertuda de todas. El niño se va a llamar Ramsés. Les contó bastante encontrar el nombre para su niño: al pequeño Ramsés lo definieron con cuatro días de nacido”, reveló la exmodelo en Agarrate Catalina con Catalina Dlugi por La Once Diez. “Mi hija parece más jovencita de lo que es, pero ya tiene 29 años, y está como si este hubiera sido su décimo hijo y no el primero. Es impresionante, por suerte está muy conectada con su maternidad y su bebé y muy tranquila con el proceso”, agregó Ginette.

Además, Reynal habló también del padre primerizo. “Él está muy bien criado y es una persona que entiende de qué se trata estar presente, ser responsable y estar al lado de su mujer y su hijo. Lo veo muy tranquilo, muy bien y cuidando celosamente su intimidad”, afirmó la conductora y contó cómo se enteró de la feliz noticia.

“Me llamó Luis, yo estaba de viaje y me dijo: ‘¿Cómo estás, abuela?’. Yo pensé que era un chiste y le pregunté si me quería decir algo o si me estaba diciendo vieja. Y ahí me dijo, y casi me desmayo. Hablé con mi hija de inmediato, me encontré con ellos y fue muy lindo y emocionante”, relató.

“Creo que me llamó él porque él se siente cabeza de familia y porque he desarrollado una relación muy linda con Luis, gracias a Dios. Él es un tipo bárbaro y creo que la mejor postura es siempre tener un equilibrio entre poder estar bien comunicada con los dos”, concluyó Ginette.

