Los desopilantes memes de Agustín reencontrándose con Marcos en Gran Hermano 2022

Luego de dos semanas afuera de Gran Hermano 2022, el repechaje le dio la oportunidad a Agustín Guardis de ingresar nuevamente al juego y su efusivo reencuentro con Marcos hizo estallar Twitter con desopilantes memes y pícaros tweets.

Frodo ingresó corriendo, al grito de "Marcos". La escena, hasta fundirse en un afectuoso abrazo, generó todo tipo de reacción en las redes. Incluso Jimena Barón bromeó al respecto, al comparar el reencuentro con una icónica escena de Titanic.

En ese marco, los creativos usuarios de la red social del pajarito hicieron memes comparando a Agustín y Marcos con las apasionadas escenas de Sebastián Estevanez y Carina Zampini en Dulce Amor.

ASÍ HABLABA AGUSTÍN DE MARCOS EN EL DEBATE DE GRAN HERMANO

Un día después de la eliminación, Agustín Guardis, el octavo eliminado de Gran Hermano 2022, sorprendió en El Debate al romper en llanto luego de ver un clip de Marcos diciendo que estaba triste por su partida.

"Con él desde el principio tuvimos una relación muy especial. Yo siempre entré a jugar muy fuerte. Siempre dije que era un jugador nato, que era el estratega de la casa. Pero con él me pasó esas cosas que no te esperás que te pasen en una competencia como esta", dijo el participante de GH.

Sin contener la emoción ni las lágrimas, Agustín agregó: "Encontré a alguien que es un tipazo, un pibe de diez. Es lo mejor que hay. A mí me contenía mucho. Era el pibe que me ponía los pies sobre la tierra. Cuando yo estaba demasiado obnubilaba con el juego, venía, me hablaba o con un gesto, él me sacaba de ahí".