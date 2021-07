Desopilante reproche del hijo de Jimena Barón tras la promesa de Tinelli de regalarle dos bicicletas: "Sos un mentiroso, me las quiero llevar hoy"

Luego de que Marcelo Tinelli le prometiera a Momo, quien galas atrás acompañó a su mamá, Jimena Barón, a la pista; el pequeño se volvió a encontrar con el conductor y no dudó en reclamarle su premio en vivo.

Todo comenzó cuando Tinelli presentó una reconocida marca de bicicletas: “Una la va a disfrutar Momo”, atinó a decir. Sin embargo, el pequeño –fruto de la relación de la jurada con Daniel Osvaldo- intervino rápidamente: “¡Dos!".

“Las entregas se van haciendo de a una. Esta semana, una; y si te portás bien, otra que te la voy a llevar yo personalmente a tu casa o la pasas a retirar por acá”, argumentó el presentador. Pero una vez más, el niño sentó postura: “¡Mentiroso, son dos! Hoy me llevo dos”.

Más sobre este tema Jimena Barón fue a La Academia acompañada de su hijo Momo y Tinelli lanzó un reproche al aire ¡nombrando a Daniel Osvaldo!: "¿El papá lo hizo de Boca?"

“Dale la bicicleta grande y la chiquita pero que si no me trata de mentiroso. Está la mamá atrás gritándole que me pida la grande, está todo armado esto”, cerró Marcelo Tinelli, en complicidad con la artista.