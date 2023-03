La desopilante reacción de Susana Giménez cuando le preguntaron cómo tomó el romance retro de Roviralta con Nazarena Vélez

Con su característico humor y los nervios a horas de que se estrene LOL Argentina, el reality que convoca a comediantes de todo el país y que la tendrá en su rol de jueza, Susana Giménez dio que hablar con su desopilante reacción cuando le preguntaron por el romance retro e Nazarena Vélez con su ex, Huberto Roviralta, tras su polémica y recordada separación.

Así fue el desopilante ida y vuelta del cronista de LAM, Santiago Sposato, y la diva, que –desde el piso del ciclo de América- Nazarena se rió de la nota y no escatimó en halagos para la conductora: “La amo”, reconoció.

Cronista: -Susana, tengo una poregunta guardada hace años. ¿Qué pensaste de Nazarena Vélez cuando lo viste con Roviralta?

Susana: -No me acuerdo.

C: -Nazarena salió con Roviralta después, cuando él ya era millonario.

S: -¡Qué me importa!

C: -Fue a recuperar lo que es tuyo.

S: -No, no creo. Él es muy mano cerrada, generoso no es.

¡Qué momento!

FLOPPY TESOURO CONTÓ QUE SUSANA GIMÉNEZ FUE SU “HADA MADRINA” TRAS QUEBRARSE LOS DOS TOBILLOS EN THE CHALLENGE

Luego de que ser eliminada de The Challenge Argentina junto a Lizardo Ponce, Floppy Tesouro reveló que tuvo serios problemas en el cuerpo y fue Susana Giménez quien la ayudó a su recuperarse.

La exparticipantes se quebró ambos tobillos en las grabaciones del reality que conduce Marley por Telefe: “Me fui perfecta de la competencia, pero después descubrí una factura. Susana Giménez fue mi hada madrina que me pasó al médico que me curó”, expresó en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“De The Challenge me llevo amigos. Nos juntamos después de las grabaciones, nos llevamos todos de verdad muy bien”, agregó, dejando en claro el excelente vínculo que mantuvo con el resto de los concursantes.

En cuanto al programa, remarcó: “ Jugás de a dos , o en equipo, pero sobre todo para vos mismo, por eso queremos dejar todo”.

Y cerró, reflexiva: “ Soy multifacética , experimenté todo, conducción, actuación, modelaje y me puedo dar estos gustos”.