La desopilante reacción de una mujer con Marley en Ibiza: "‘Ese es Mirko de Instagram y su padre, ¡que no sé cómo se llama!"

El nuevo destino de Por el mundo fue Ibiza y Marley viajó hasta allí con Sofía Jujuy y (¡por supuesto!) con el pequeño Mirko (1 año y 10 meses). Una de las anécdotas del viaje que contó el conductor fue sobre la popularidad de su bebé, que ya pasó las fronteras de nuestro país… ¡a costa de la fama de su famoso padre!

“Me pareció rarísimo que acá una señora española me dice ‘¡ese es Mirko, lo sigo por Instagram, es el instagramer!’”, relató, entre carcajadas. “Y después terminó diciendo ‘y ese es el padre, que no sé cómo se llama’”, remató, divertido. “Era una mujer española y no miraba Telefe. La gente no sabe cómo me llamo y ya reconocen a mi hijo. Soy 'el padre de...'. ¡Es una locura!”, afirmó.

"La gente no sabe cómo me llamo y ya reconocen a mi hijo. Soy 'el padre de...'. ¡Es una locura!". G-plus

Además el ciclo puso un tierno momento de Mirko, cuando un juego en la playa con Jujuy terminó en una escena de celos del nene, cuando la modelo lo “amedentraba” al decirle que Marley era su papá y no de él. ¿Su reacción? Le sacó el brazo y pegó un grito.

Más sobre este tema El emotivo video de Marley a Mirko en el Día del Niño: "Todo lo que vivimos lo prepara mejor para el futuro"

¡Mirko mundial! Mirá la divertida anécdota de Marley.