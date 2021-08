Desopilante reacción de Laurita Fernández al ver a Nico Cabré en el hilo de las parejas famosas: "Él va a estar en todas"

Luego de las repercusiones que generó un hilo de Twitter que trajo a la memoria los noviazgos de famosos que muy pocos recuerdan, en El club de las divorciadas hicieron un juego en el que aparecían varias fotos de reconocidas figuras con el objetivo de adivinar con qué celebridad tuvieron una historia de amor en común. Allí, tras difundir una imagen de Nicolás Cabré, Laurita le puso humor al momento y sorprendió con una pícara frase al aire.

“Vamos a hacer uno más rapidísimo y lo tienen que sacar. Acá vemos a Chano Charpentier, Nico Cabré y Michel Noher”, dijo, tentada. Y agregó, en referencia a los conocidos romances que tuvo su ex antes de conocerla: “¡En todas va a estar Nico!”.

“¡Laurita!”, atinó a decir Matías Alé. A lo que la conductora le siguió el desopilante ida y vuelta: “No, porque no me comí ni a Chano ni a Michel”, cerró, antes de develarse que la respuesta correcta era Celeste Cid.

¡Qué momento!