El desopilante blooper de Luisana Lopilato en la cancha de River: "¡Ay, no me digas!"

Con el objetivo de grabar la película La Corazonada, Luisana Lopilato (32) aterrizó en la Argentina. Además de pasar tiempo con familiares y amigos, no se perdió el partido de River contra Cruzeiro, por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores, que finalizó 0 a 0.

Junto a su hermano Darío, que es fanático del club de Núñez, se divirtió en el Monumental. Pero en el medio del partido, la actriz quiso ir al baño y pidió que la llevaran. Cuando intentó abrir la puerta, una señora salió y la actriz lanzó: "Ay, no me digas... ¡está en construcción!". "No... ¡lo están limpiando!", le contestaron.

Tentada, riendo a carcajadas y agarrándose la cara, Lu exclamó: "Ay... ¡me hago pis!". Lejos de guardar el momento bajo siete llaves, Lopilato lo compartió en la red y se sío de sí misma: "Ay, Paola, Paola". La joven hizo referencia al querido personaje que interpretó en Casados con hijos, Paola Argento... ¡que nunca entendía nada!