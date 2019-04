Tras ponerle punto final a su noviazgo con Charlotte Caniggia (26) -tras innumerables idas y vueltas-, Lhoan (28) protagonizó una producción ultra sexy y dio que hablar con sus declaraciones hot.

"¿Cómo me definiría en la cama? Es muy raro definirse uno, los demás deberían ser quienes opinen. Pero, por el momento, no he tenido quejas al respecto. Pero creo que en la intimidad entre dos personas vale todo y es indo que el otro disfrute", comenzó diciendo el cantante, en diálogo con la revista Paparazzi, donde posó desnudo sobre una cama y luciendo su marcada figura.

"Pasar un día entero teniendo sexo, eso fue lo máximo, pero no tengo un récord contabilizado en cantidad. Lo que sí puedo decir es que para mí el sexo es importante, no aguanto mucho tiempo sin tener relaciones". G-plus

En cuanto a su situación sentimental actual, el soltero codiciado que reconoce que las mujeres le piropean el cuerpo y los abdominales" reconoció: "Estoy solo. Uno siempre está conociendo a alguien, pero no hay nada fijo".

Además, no dudó en responder cuál fue su récord sexual: "Pasar un día entero teniendo sexo, eso fue lo máximo, pero no tengo un récord contabilizado en cantidad. Lo que sí puedo decir es que para mí el sexo es importante, no aguanto mucho tiempo sin tener relaciones".

Por último, el joven le cerró las puertas a una posible reconciliación con la hija de Mariana Nannis: "No hay posibilidad. A la relación con mi expareja ya le doy un final definitivo. Para siempre. Hace siete meses que terminamos, y desde entonces no le hablé más, no la vi y no hay ningún tipo de contacto. Sí ella tiene contacto con mi familia, les regaló cosas a ellos y se hablaba con mi hermanita".

Fotos: revista Paparazzi.

