Desgarradores posteos de Dalma y Gianinna en el día que Diego Maradona cumpliría 61 años: "Es mentira que el tiempo cura todo"

Desde los primeros segundos de este 30 de octubre, las redes se llenaron de mensajes de amor, admiración y lindos recuerdos dedicados a Diego Maradona en el día que cumpliría 61 años. Y en medio del dolor por ser la primera vez que no podrán tenerlo cerca en esta fecha especial, sus hijas Dalma y Gianinna lo homenajearon con unos profundos posteos.

“¡En un cumple tuyo, hace mucho, nos pediste que siempre, siempre, el 30/10 sea una fiesta, estés o no estés vos! ¡Ese día te dijimos que te callaras, que vos ibas a estar siempre!”, comenzó diciendo Dalma en Instagram Stories, a casi un año de la partida de su papá.

“Hoy se me hace muy difícil cumplir tu deseo de festejar. Si no estás vos, no tiene sentido. Estás conmigo todos los días, pero qué difícil es no pelearme con La negra para ver quién te saluda primero. ¡Es mentira que el tiempo cura todo, para mí es cada vez más difícil… ¡Feliz cumple al cielo! ¡Te extraño y te amo para siempre!”, agregó, junto a una foto donde se la ve con su hermana Gianinna, y su sobrino, Benjamín Agüero.

Dalma Maradona: "¡Es mentira que el tiempo cura todo, para mí es cada vez más difícil… ¡Feliz cumple al cielo! ¡Te extraño y te amo para siempre!". G-plus

Además, la joven plasmó un mensaje que vio entre las personas que fueron parte de la vida del ídolo y con el que coincidió: “Un verdadero amigo de mi papá subió esta historia y yo pienso igual”, adelantó. Y agregó: “El mejor regalo que le podemos dar es que se haga justicia y paguen todos los que nos robaron. Justicia por Diego ya”.

Gianinna Maradona: "¡La vida por abrazarte así de nuevo!". G-plus

Por su parte, Gianinna Maradona eligió una fotografía de cuando tanto ella cuando era pequeña donde se lo ve a Maradona dándole un fuerte beso, mientras Dalma y Claudia Villafañe miran el dulce momento: “¡La vida por abrazarte así de nuevo!”, expresó, a corazón abierto.

Fotos: Capturas de Instagram Stories