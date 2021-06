Desgarradora revelación de Estelita, la ex de Ventura, al recordar cuánto la afectó que Jorge Rial despidiera a Luis de Intrusos: "Pensé en matarme"

El domingo pasado Estelita Muñoz, la ex esposa de Luis Ventura, recordó cómo fue la escandalosa salida del periodista de Intrusos luego de que trascendiera la noticia de su relación extramatrimonial con Fabiana Liuzzi. Tras la gran repercusión que tuvieron sus dichos, la panelista volvió a apuntar contra Jorge Rial y contó que después de que este echara a su exmarido del ciclo de América vio cómo su mundo se derrumbaba y eso la llevó a querer quitarse la vida.

En diálogo con Fernando Piaggio, la panelista de El run run del espectáculo, Estelita reconoció que durante la permanencia de Ventura en Intrusos hubo “hubo situaciones de Jorge Rial que jamás me gustaron, como su manera de ser”. Tras esto, Muñoz explicó que la forma en la que conductor de ese ciclo trató a su marido tras el escándalo al despedirlo le provocó una gran depresión y “ganas de matarse”.

“Yo he contado montones de veces lo mal que estuve. Siempre digo que gracias a mi hermana, a mis hijos y a mi psicóloga Martita pude salir. Ellos me ayudaron y me apoyaron, si no, no sé si hubiera estado en este momento acá. Les debo la vida”, dijo Estela ante la mira de sus compañeros. “Mis hijos llegaron en un momento en el que yo estuve dispuesta a no seguir viviendo. Ellos estuvieron en ese momento ahí para hacerme ver la realidad y sacarme de lo que yo estaba por hacer”, agregó.

"Mis hijos llegaron en un momento en el que yo estuve dispuesta a no seguir viviendo. Ellos estuvieron en ese momento ahí para hacerme ver la realidad y sacarme de lo que yo estaba por hacer" G-plus

“Yo pensaba matarme. Yo no quería seguir viviendo más. A mí me habían matado en vida. Me habían sacado la felicidad, mi hogar, mi casa, mi familia, mi marido. De pronto se me vino el mundo abajo y por eso sigo diciendo que hay cosas que no se perdonan, y que no voy a perdonar la traición”, concluyó Estelita sobre el despido de Luis Ventura de Intrusos.