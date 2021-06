Desgarrador testimonio de la hija de Lía Crucet sobre la internación de la cantante: "Cuando fui a verla al psiquiátrico no la reconocí"

En marzo, Lía Crucet tuvo que ser internada de urgencia en una clínica psiquiátrica donde llegó en un alarmante estado de deshidratación que le causó la pérdida de 60 kilogramos de peso. En Vino para vos, su hija Karina aseguró que el estado en el que encontró a su madre cuando la fue a visitar era tal que “no la reconoció” y que “vio cosas sobre las que no quiere hablar”.

“Cuando fui a verla el psiquiátrico no pudo hilar mucho una conversación. Algunas cosas sí, porque ella se iba de repente. Cuando llegué me dijeron que había que dejar los celulares afuera y esa disposición la pusieron en el momento que yo llegué, y me pareció ser raro porque todos se estaban quejando de que tenían que dejar el celular, porque hay gente que les lleva a sus parientes fotos de familiares”, le contó Karina a Tomás Dente.

Asimismo, la cantante contó que tras ingresar a la clínica preguntó por su mamá sin darse cuenta de que la tenía a sus espaldas. “De repente escuché de atrás ‘Hija’ y me doy media vuelta y era mi mamá, y no la reconocí, Imaginate el cambio, los 60 kilos que bajó en poco tiempo y cómo estaría ella que me di vuelta y no la reconocí y a pesar de todo lo que ella le pasaba, me reconoció”, señaló Karina, que contó que vio cosas de la internación de Lía Crucet que “no quiere contar”.