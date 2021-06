Desgarrador relato de Magalí Mora, embarazada de cuatro meses: "Mi ex me prometió casa y casamiento si abortaba"

La historia que Magalí Mora (29) reveló en El Club de las Divorciadas fue una verdadera sorpresa para todos, ya que la mediática contó que está embarazada de cuatro meses y medio. Aunque lo verdaderamente devastador de su relato fue la reacción del padre de la criatura cuando le comunicó la noticia, que sucedió días antes de que concretaran la separación luego de dos años en pareja.

“Me trajo unos test de embarazo que me dieron positivo, y me dijo ‘bueno, guacha, vamos a ver cómo lo solucionamos’”, contó Magalí. Más tarde, la Mora explicitó: “Su fin era que yo abortara. SI abortaba me proponía casamiento y mi suegro me compraba un departamento, o una casa para que me vaya a vivir con su hijo”.

Ahí, Magalí recordó con conmocionada la charla que tuvo con su ex: “Yo estaba llorando cuando le dije que no sabía qué quería hacer, y él me dijo que lo iba a tener sola, porque no iba a contar con él”.

"Me dijo que era una HDP, porque le había prometido que si quedaba embarazada iba a abortar, pero cuando escuché el corazón del bebé quise continuar". G-plus

Por otra parte, Magalí Mora mantuvo la identidad del padre de su bebé, contó que “tiene una restricción perimetral” y sentenció: “Sufría bastante violencia, más psicológica que física. Porque me ahorcó dos veces, en estados dudosos de él de alcohol, o no sé… fue una relación muy tóxica… Me dijo que era una HDP, porque le había prometido que si quedaba embarazada iba a abortar, pero cuando escuché el corazón del bebé quise continuar”.